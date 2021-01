TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - BS Ümraniyespor: 0

TFF 1. Lig’in ikinci yarısının ilk maçında RH Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'u Landel'in 15. dakikada attığı golle 10 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan taraf oldu.



Maçtan dakikalar

15. dakikada Bandırmaspor atağı soldan Del Valla ile gelişti. Onun ortasında savunmaya çarpan top altı pasta Landel’in önünde kaldı. Bu futbolcu müsait pozisyonda topu filelere gönderdi. 10

24. dakikada kazanılan serbest vuruşta direkt olarak ceza sahasına gönderilen ortada arka direkte yükselen Alim, bu noktada topu ıska geçerek mutlak bir pozisyondan yararlanamadı.

59. dakikada Bandırmaspor çok net pozisyondan yararlanamadı. Del Valle’nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Doğun Can, kaleci Burak ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Burak gole izin vermedi.

73. dakikada sol kanattan gelen Del Vale ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Halilovic, vole bir vuruş yaptı ancak kaleci Burak topu kornere gönderdi.



Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Hüseyin Aylak xx, Mehmet Akıncık xx

RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xxx, Abdurrahim Dursun xx, Mickael Pote xxx (Rahmi Anıl Başaran dk. 60 x), İshak Çakmak xxx, Michel Landel xxx, Doğan Can Davas xxx (Mehmet Yiğit dk. 88 ?), Onur Akbay xx, Selçuk Alibaz xx (Emir Halilovic dk. 60 xx), Del Valle xxx (Erkan Taşkıran dk. 89 ?), Orhan Ovacıklı xx (Hakan Bilgiç dk. 88 ?), Gökay Güney xx

Yedekler: Zülküf Özer, Feyyaz Belen, Ali Serçek, Ruben Rayos Serna

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

BS Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Avdija Vrsajevic xx, Alim Öztürk xx, Serkan Göksu xx (Kartal Kayra Yılmaz dk. 85 ?), Gökhan Süzen xx (Okan Derici dk. 68 x), Honore Gomis xx (Emmanuel Akabueze dk. 68 x), Hasan Batuhan Artarslan xx, Ahmet Canbaz xx (Denizhan Taşkan dk. 85 ?), Tomislav Glumac x, Ercan Coşkun xx, Mayi x (Moussa Sow dk. 46 x)

Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Yunus Emre Mertoğlu, Mustafa Eser, Yusuf Emre Gültekin, Mustafa Murat Uslu

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Michel Landel (dk. 15) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: İshak Çakmak, Doğan Can Davas, Del Valle (Bandırmaspor)

