Balıkesir'de bir kırsal mahalle karantinaya alındı

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Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Çamoba Mahallesi, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Çamoba Mahallesi, Kovid-19 vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine Ayvalık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahalle girişinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Hüsnü EVREN

2021-01-23 19:29:30



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