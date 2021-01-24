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Öğretmenler haklarını koruyacak meslek kanunu istiyor Başkan Çabuk, "Okullar yüz yüze eğitime hazır hale getirilsin"

İHA

Öğretmenler haklarını koruyacak meslek kanunu istiyor Başkan Çabuk, "Okullar yüz yüze eğitime hazır hale getirilsin"

EğitimBirSen Balıkesir 1 nolu şube başkanı Mehmet Çabuk’un 20202021 eğitimöğretim yılı 1. Dönem sonu nedeniyle basın açıklaması yaptı. Başkan Çabuk, "Öğretmenlerin haklarımızı koruyacak ve geliştirecek içerikte bir meslek kanunu artık çıkarılmalıdır" dedi.

Başkan Çabuk açıklamasının devamında yarıyıl tatili sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilmesini isteyerek, "20202021 eğitimöğretim yılı birinci dönemi, eğitimde her geçen gün telafisi daha da zor olacak kayıplar oluşturarak, öğretmenlerin fedakarlıkları, çoğu zaman eğitim kurumu yöneticilerinin kullanmış olduğu inisiyatifler doğrultusunda tamamlandı. Salgın nedeniyle büyük oranda uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilen birinci yarıyılın sonunda objektif bir ölçmedeğerlendirme yapmak, başarı notu takdir etmek mümkün olmadı. Okullar öğrencisiz, öğretmenlerimiz sınıflarından uzakta, kendileri açısından meşakkatli bir eğitimöğretim sürecini geride bıraktılar. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından en fazla etkilenen alanlardan biri de eğitimöğretim oldu. Yüz yüze eğitime ara verilmesi gibi, salgınla mücadele konusunda alınması zorunlu ve kaçınılmaz kararlar, eğitimöğretimin her aşaması ne yazık ki telafisi zor zararlar vermiştir, hala da vermeye devam etmektedir. Hayatın her alanda normalleşmesi için, salgının sona erdirilmesi adına alınan tedbirlere uyulması hepimizin sorumluluğudur. Bu süreçte oluşan öğrenme kayıplarının telafisi, yüz yüze eğitime geçilebilmesi için normalleşme gerekli ve zorunludur" dedi.

Çabuk, "Uzaktan eğitim öğretmenlerin fedakarlıklarıyla icra edildi"
Çabuk sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi. "Bu süreçte eğitimöğretim, TRT EBA kanalları ve EBA platformu başta olmak üzere uzaktan eğitim araçlarıyla sürdürülmüştür. Ancak canlı ders veya EBA TV erişiminde bölgesel ve yöresel eşitsizlikler ile aynı eğitim kurumundaki öğrenciler arasında dahi var olan eşitsiz derse katılım imkanları, merkezî planlamanın göremediği sonuçlar üretmiştir. Bu olumsuz duruma rağmen, öğretmenlerimizin öğrencilerin eğitimde geri kalmaması adına gösterdiği olağanüstü ve fedakârca çabalar, uzaktan öğrenimi mümkün kılmıştır. Öğrencisi için sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar bilgisayar başında, bir yandan öğrencisinin dikkatini derste tutmaya çalışıp diğer yandan ders veren öğretmenlerimiz, bu zorlu süreçte hem eğitimin ayakta tutulmasının hem de öğrenme kayıplarının en aza indirilmesi mücadelesinin mimarları olmuştur" dedi.

En az 60 bin öğretmen ataması yapılmalıdır
Başkan Çabuk eğitimde açığın kapanması için enaz 60 bin öğretmenin atamasının yapılması ve Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verilmesini isteyerek, "Öğretmen açığı, ücretli öğretmenlik gibi hak kayıplarına neden olan güvencesiz istihdam türleriyle kapatılmak yerine, öğretmen ihtiyacı gözetilerek yarıyıl tatili döneminde en az 60 bin öğretmen atanması yapılmalıdır. Aynı işi yapan, aynı sorumluluklara sahip kamu görevlileri arasında eşit olmayan özlük hakları doğuran statü farklılıkları kabul edilemez. Öğretmenler odasında farklı haklara sahip eğitimcilerin bulunması ayrımcılıktır. Bu ayrım eğitimciler arasında iş barışına, öğretmenin iç huzuruna ve eğitimin verimliliğine zarar vermektedir" dedi.

Başkan Çabuk, "Haklarımızı koruyacak bir meslek kanunu artık çıkarılmalıdır"
Başkan Çabuk açıklamasının devamında, "Öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alacak, yöneticilik ve liderlik süreçlerine katılım, bu pozisyonlardaki mali, sosyal ve özlük hakları da içerecek, uluslararası standartlara uygun, öğretmenliğin kariyer mesleği niteliğini dikkate alan, öğretmenin etkinliğini artıracak, itibarını yükseltecek nitelikte bir meslek kanunu eğitimin geleceği açısından ertelenemez bir zorunluluktur" dedi.

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