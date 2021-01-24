

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Burhaniye ilçesinde köpekten kaçmak için çıktığı telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.Burhaniye ilçesi Öğretmenler Mahallesi Dr. Rıfat Caddesi´nde ancak çizgi filmlerde göreceğimiz bir sahne yaşandı. Köpekten korkan bir kedi, hızla telefon direğine tırmandı. Ancak daha sonra tırmandığı elektrik direğinden aşağıya inemeyen ve mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdiven yardımı ile direğe çıkarak kediyi kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kedi, doğal ortamına salındı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

2021-01-24 14:38:01



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