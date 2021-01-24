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Burhaniye ilçesinde, telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, bir köpeğin saldırısından kurtulmak için telefon direğine tırmanan kedi inemedi. Kedinin uzun süre telefon direğinden inemediğini gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, merdiven yardımı ile direğe çıkarken kediyi kurtardı.

Herhangi bir yarasının olmadığı anlaşılan kedi doğal ortama salındı.

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