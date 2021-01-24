Uğur Mumcu'nun Ayvalık'taki evi bu yıl sessiz kaldı Salgın sebebiyle Uğur Mumcu için bu yıl anma etkinliği düzenlenemedi

Bundan 28 yıl önce 24 Ocak 1993’te Ankara’daki evinin önünde hunharca bir terör saldırısı sonrasında hayatını kaybeden GazeteciYazar Uğur Mumcu’nun Balıkesir Ayvalık'taki evinde, korona virüs salgını sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla etkinlik düzenlenemedi.

Ayvalık’ta her yıl Aliçetinkaya Mahallesi’ndeki Tapu Kadastro Evleri olarak adlandırılan Bahçelievler Sitesi’ndeki evinin önünde kalabalık grupların katılımıyla ölüm yıl dönümünde anılan Uğur Mumcu için bu yıl aynı etkinlikler yapılamadı. Eşi Güldal Mumcu’nun iki hafta önce Ankara’ya döndüğü öğrenilirken, evde derin bir sessizliğin hakim olması ise dikkatlerden kaçmadı. Mumcu’nun sitedeki komşusu Eczacı Fatma Çınar ise korona önlemleri kapsamında hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen gerekli izinler alınmasıyla sosyal mesafenin korunarak bu anma etkinliğinin bu yılda sürdürülebilecek iken, bunun yapılmamasının kendilerinin ayıbı olduğunu söyledi.

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