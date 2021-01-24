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Anıl Başaran'a milli görev

İHA

Bandırmaspor'un başarılı oyuncusu Rahmi Anıl Başaran, Ümit Milli Futbol Takımı kampına çağırıldı.

Anıl Başaran'a milli görev

Bandırmaspor'un başarılı oyuncusu Rahmi Anıl Başaran, Ümit Milli Futbol Takımı kampına çağırıldı.
TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'a sezon başında Trabzonspor'dan kiralık olarak gelen genç santrafor Rahmi Anıl Başaran, Ümit Milli Futbol Takımı'na davet edildi. Başarılı oyuncu, milli takım kampına katılmasının ardından 28 Ocak Perşembe günü Bandırma'ya dönerek Bandırmaspor'un, Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarına katılacak.
Bandırmaspor Kulübü'nden konu hakkında yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Rahmi Anıl Başaran Ümit Milli Takımımıza davet edilmiştir. Oyuncumuz Milli Takım kampına katılacak olup, ardından Perşembe günü Akhisar karşılaşması için takımımızın kampına dönecektir. Oyuncumuza milli forma altında başarılar dileriz" denildi.

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