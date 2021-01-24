Oyuncu Aslıhan Gürbüz, zeytin yetiştiriyor

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde yaşayan Çiftçi Eğitim Merkezi´nde tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine eğitim alan Aslıhan Gürbüz oyunculuğun yanı sıra tarımla uğraşıyor. Ayvalık'ta yetiştirdiği zeytinleri sosyal medya hesabından paylaşıyor.Oyuncu Aslıhan Gürbüz, 3 yıl önce yerleştiği Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sade ve doğal bir hayat sürdürüyor. 3 yıldır yaşadığı Ayvalık´ta kendisine ait arazide zeytin ile çilek yetiştiren Gürbüz, 2 yıl önce de Çiftçi Eğitim Merkezi'nde tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine eğitim aldı. Doğal hayatın içinde çiftçilik yaparak yaşayan Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı tarımsal üretime yönelik paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA
2021-01-24 16:59:44
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.