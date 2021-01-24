Oyuncu Aslıhan Gürbüz, zeytin yetiştiriyor

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Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde yaşayan Çiftçi Eğitim Merkezi´nde tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine eğitim alan Aslıhan Gürbüz oyunculuğun yanı sıra tarımla uğraşıyor. Ayvalık'ta yetiştirdiği zeytinleri sosyal medya hesabından paylaşıyor.Oyuncu Aslıhan Gürbüz, 3 yıl önce yerleştiği Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sade ve doğal bir hayat sürdürüyor. 3 yıldır yaşadığı Ayvalık´ta kendisine ait arazide zeytin ile çilek yetiştiren Gürbüz, 2 yıl önce de Çiftçi Eğitim Merkezi'nde tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine eğitim aldı. Doğal hayatın içinde çiftçilik yaparak yaşayan Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı tarımsal üretime yönelik paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA

2021-01-24 16:59:44



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