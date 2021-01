Balıkesir'de kuru kafa, su kabağı ve yumurtadan süs eşyası yapılıyor

İşte Türkiye'nin aşı haritası! Her 10 dakikada bir...

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursunda kuru kafa, su kabağı ve yumurtadan süs eşyaları yapılıyor. Kurslar uzunca bir zamandan sonra tekrar başlatılırken, Cevdet Ekmekçi’nin verdiği kursta büyük ve küçükbaş hayvan kuru kafalarından ve su kabaklarından yapılmış süs eşyaları ilgi görüyor.

Önceki yıllarda özellikle kırsal kesimlerde su taşımak ve içmek için kullanılan su kabakları günümüzde süs eşyasına dönüştürülüyor. Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Su Kabağı İşlemeciliği Kursu’na kadınlı erkekli 15 kişi katılıyor. Kursta, bu yıl ilk kez kuru hayvan kafaları da işlenmeye başlandı. Süs eşyasına dönüştürülen kuru kafalar ilgi gördü. Su kabağının yanı sıra yumurta ve kuru kelle işlemeciliği de yaptıklarını anlatan kurs hocası Cevdet Ekmekçi, vatandaşların pandemi döneminde boş vakitlerini değerlendiklerini söyledi.

Kursiyerlerin çok hevesli olduklarını anlatan Cevdet Ekmekçi, “Merkez bünyesinde açmış olduğumuz su kabağı işlemeciliği kursumuza gelen kursiyerler boş zamanlarını değerlendiriyor. Aynı zamanda yaptıklarını satıyorlar. Kendilerine kazanç sağlıyorlar. Sadece su kabağı kursu olarak çalışmıyoruz. Aynı zamanda yumurta işlemeciliği ve hayvan kuru kafa işlemeciliği olarak da çalışıyoruz. Makinelerimizi dekoratif amaçlı her türlü çalışmalarda kullanıyoruz,. Kursiyerler hem burada hem de evlerinde çalışıyorlar. Kursiyerler arkadaşlarımız evlerinde de boş vakitlerini değerlendiriyorlar. Pandemi sürecinde evde sıkılan kursiyerlerimiz kurslara gelmek için can atıyorlar” dedi.

Kursiyerlerden Gülsel Ünalan da, “Kabak kursuna ve yakma kursuna geliyorum. Çok seviyorum. Severek yapıyorum. Pandemi döneminde zevkle yapıyoruz. Sıkılmıyoruz. Dinlendiriyor bizi çalışmak. Yaptıklarımızı satmak istiyoruz” dedi.

Zeynep Arzu Ertan ise, “Emekli öğretmenim. Geçen yıl emekli olunca, büyük bir boşluğa düştüm. Nasıl vakit geçireceğim diye endişeleniyordum. Ancak, tekrar bu kursların açıldığını duyunca. hemen Halk Eğitime başvurdum. Geçen yıl makrome kursu, dekoratif el sanatlar kursu ve taş bebek boyama kurslarına katıldım. Pandemi nedeniyle geçen yıldan beri yaptığımız ürünler evde beklemekte. Bir sergi olsa. satış yapabilsek, yada sergileyebilsek diye heyecan içindeyiz. Bir an önce bu pandeminin bitmesini diliyoruz” dedi.

