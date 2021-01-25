Balıkesir'de polis son 1 haftada 74 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

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Balıkesir'de polis ekipleri son 1 haftada yaptığı 44 operasyonda 74 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, adliyeye sevk edilenlerden 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İl genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 18.01.2021 24.01.2021 tarihleri arasında yapılan 44 ayrı çalışmada 74 şüpheli şahıs yakaladı. Adlî makamlara sevk edilenlerden 2 şahıs tutuklanırken, 8 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla 62 şüpheli şahıs da işlemleri akabinde serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin operasyonlar sırasında yaptığı aramalarda 11 gram esrar, 10 gram toz esrar, 1 gram kokain, 127 gram bonzai, bin 409 adet ecza hap, 132 gram metamfetamin, 29 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet hassas terazi ve 16 adet fişek ele geçirildi.

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