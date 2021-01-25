Havran´da tahta köprü çöktü, bir kişi boğuldu

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Fatih Emrah ERDOĞANAbdulkadir AYDINIŞIK/ HAVRAN (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Havran ilçesinde derenin üzerindeki tahta köprü, yağışın etkisiyle çöktü. Bu sırada köprüden geçen Faruk Gezer (60) ve Nuran Gezer (58) çifti, akıntıya kapıldı. Faruk Gezer, taşlara tutunarak kurtulurken, Nuran Gezer boğularak yaşamını yitirdi.

Havran ilçesi kırsal Tarlabaşı Mahallesi'nde bulunan derenin üzerindeki yayaların kullandığı tahta köprü, öğle saatlerinde yağışın da etkisiyle çöktü. Bu sırada köprüden geçmekte olan Nuran Gezer ve eşi Faruk Gezer, dereye düştü. Faruk Gezer, güçlükle taşlara tutunarak kurtulurken, eşi Nuran Gezer ise akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran Grup Amirliği ekipleri ve jandarma tarafından başlatılan aramakurtarma çalışmasında Nuran Gezer´in düştüğü yerin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde cansız bedenine ulaşıldı.

Faruk Gezer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Havran Fatih Emrah ERDOĞAN-Abdulkadir AYDINIŞIK

2021-01-25 16:20:53



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