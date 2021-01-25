Sağanak yağış Balıkesir’de etkisini göstermeye başladı.

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Balıkesir’de birkaç gün sürecek olan sağanak yağmur etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün yapmış olduğu açıklamalarda önümüzdeki birkaç gün sağanak yağış olacağını açıkladı. Balıkesir’de an itibariyle sağanak yağışlar etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Balıkesir ve çevresinde bulunan vatandaşların sağanak yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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