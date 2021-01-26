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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yağcıbedir halısı matematik ders kitabında

İHA

Yağcıbedir halısı matematik ders kitabında

Sındırgı Belediyesi tarafından coğrafi işareti alınan Yağcıbedir halıları, 3 bin yıllık kültürü yaşattığı gibi özellikleri ile hayatın her safhasında insanların karşısına çıkıyor. İlmek sayısından, desenlerine, dokuma özelliklerine kadar birçok değeri içerisinde bulunduran Yağcıbedir halıları matematik kitaplarında yer aldı.
Balıkesirli öğretmen yazarlar tarafından hazırlanan ve Türkiye’de ders kitabı olarak okutulan 12. sınıf matematik kitabı, kitabın yazarlarından Dr. Ahmet Emin tarafından Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’a hediye edildi. Başkan Yavaş, Yağcıbedir halısının altın oranı hesabını koyan kitabın yazarlarına teşekkür etti.
Yavaş, “Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde coğrafî işaretli ürün olarak 3 bin yıllık tarihe sahip bir halı dokunuyor. Bu halı Yağcıbedir Halısı. Yörük kadınları Orta Asya’dan getirdikleri bu özellikleri hala geleneklerine bağlı bir şekilde devam ettiriyorlar. Halının bu güzellikleri bir hoş görülme göze hoş gelme işiyle beraber bir matematiktir aslında. O matematiği altın orana bir matematik kitabında lise 12. sınıf öğrencilerine anlatılabilecek bir hale geldiğini görmek çok büyük mutluluk verdi. Gurur verdi. Aslında hayatın da kültürün de bir matematik olduğunu gördük. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılan lise 12. sınıf ders kitabında böyle bir sayfayı açtığınız anda sosyal bir kitapta görseniz çok değişik gelmez ama bir kültür hadisesi matematikle birleşince harika bir ortam oluşmuş. 170. sayfayı açtığımızda halının burada özelliklerinden bahsediliyor. Desenlerinden bahsediliyor. Ama halı 3 tane ayrı özellikleriyle birlikte bu kitapta yer almaya hak kazanıyor. Altın oran bu halıda vardır deniliyor. Ebatına bakıyorsunuz, desen yerleştirilmesine bakıyorsunuz, bir de halının düğümünün on santimetrekarede bulunan kalitesi yani düğüm kalitesine baktığımızda size burada altın oranı verebildiğini görüyoruz. Altın oran Yağcıbedir halısında hayat buluyor” dedi.
Başkan Yavaş, açıklamalarına şöyle devam etti:
“Yağcıbedir halısı Yörük aşireti olan Yağcı Bedir aşiretinin Sındırgı ve bölgesinde dokuduğu çok özel bir halı. Bu halının dokunurken de öyle rastgele dokunmadığını hepimiz biliyoruz aslında. 3 bin yıl önce dünyanın en eski halısı olan pazırık halısının desenlerini düğüm tekniğini Türk düğümü ile yapıldığı bu halıda hakikaten bir sürü hikaye var. Her bir desen aslında başka bir hikaye anlatıyor. Yörük kadınının cahil olmadığını gösteriyor. Ve bunu matematikle dokuduğunu biz bugün görüyoruz. Halının ebatı, desen yerleştirilmesi ve düğümlerinin konulması yatayda ve dikeyde konulma hadisesi tamamen bir altın orana bağlı şekilde yapıldığını görüyoruz. 2 metreye 125 santimetre olduğunu görüyoruz. Yani altın orana göre yapılmış. İkincisi desenleri yerleştirirken iki metre halının ortası bir metre olması gerekiyor ama 130 santimetre tekabül ediyor. Bu da şu anlama geliyor altın orana göre desen yerleştirilmiş. Halının sırtında bulunan düğüm sayısı bu halı düğüm olarak en ve boy olarak 10 santimetre bulunan düğüm sayısı 3545 civarında. Düğümde de altın orana göre düğüm yerleştirilmesi yapılmış. Halının bu 3 özelliğiyle beraber bakıldığında matematik kurallarına uygun bir şekilde ve insan gözüne en hoş gelen altın orana göre bir tasarım yapıldığı görülmekte. 3 bin yılan beri bu kültür Sındırgı’da Yörük kadınları tarafından yaşatılıyor."

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