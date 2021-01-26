Burhaniye OSB’de parsel satışları tamamlandı

Burhaniye ilçesinde Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde parsel satışları tamamlandı. Yaklaşık 250 dönüm alana sahip olan ve alt yapısı tamamlanan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki kalan son dört parselinin de VERDE Zeytincilik tarafından satın alınmasıyla OSB’deki satışlar tamamlandı.

Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam İlyas Memiş, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, OSB Müdürü Koray Urgun ve VERDE Zeytincilik firması adına İbrahim Başbuğ’un katıldığı toplantıda imzalar atılırken, 36 bin metre kareden oluşan 4 parsel VERDE Zeytinciliğin oldu. Kaymakam Memiş, Burhaniye ve çevresinde zeytincilik alanında yapacağı yatırımla ekonomik anlamda İlçeye büyük katkı sağlayacak olan firmanın yatırımını 2021 yıl sonuna kadar tamamlayacağını açıkladı. İmza töreninde konuşan Kaymakam İlyas Memiş, “ VERDE Zeytincilik gibi ülkemizde zeytincilik alanında önemli bir yere ve ihracatta önemli bir paya sahip olan büyük bir firmanın ilçemizde yatırım yapmasından memnuniyet duyuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Halihazırda üç firma yatırım yaparak üretime başladı. Yer satın alıp da yakın zamanda faaliyete başlamayan firmaların şubat ayı başında yapılacak olan OSB Müteşebbis Heyet toplantısında durumlarını değerlendireceğiz. Gerekirse, yatırıma başlamayan firmalardan satılan yerler geri alınacaktır” dedi.

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