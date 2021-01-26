Sarı Hoca’nın ismi İmam Hatip Lisesi ile yaşayacak

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın teşebbüsüyle Sarı Hoca’nın ismi, 2018’de eğitime açılan Anadolu İmam Hatip Lisesine verildi.

20182019 eğitim yılından itibaren Dursunbey’de eğitimöğretime başlayan 200 öğrenci kapasitesi ile içerisinde 24 derslik, erkek ve kız öğrenci yurtları ve kapalı spor salonu bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesinin ismi belli oldu. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın girişimleri ile İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan talep olumlu karşılandı. Balıkesir Valiliği tarafından kurulan komisyon ile Dursunbey Anadolu İmam Hatip Lisesinin ismi Dursunbey Sarı Hoca Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi.

Okul isminin değişikliği ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, “Bilindiği gibi Balıkesir civarında âlim denildiğinde dört isim akla gelir. Bu alimler İmamı Birgivi, Hasan Basri Çantay, Gönenli Mehmet Efendi ve Mehmet Ruhi Turan, yani Sarı Hoca efendidir. İlçemiz için büyük öneme sahip olan Sarı Hocamız bilindiği üzere 1981 yılında vefat etmiştir. Biz de göreve geldiğimiz ilk günlerde İlçemiz için bu denli öneme sahip Hocamızın ismini yaşatmak amacı ile Saz bölgesinde bulunan Bosna çeşmemize Sarı Hoca ismini vermiştik. Şimdi ise hocamızın ismi daha manalı bir yerde ebediyen yaşayacak. İnşallah bundan sonra Dursunbey Sarı Hoca Anadolu İmam Hatip Lisemizin ismi binlerce başarılı evladımız ile her platformda duyurulacak. Ayrıca Kuranı Kerim öğreniminin yasaklandığı yıllarda zorlu şartlarda talebelerine Kur'anı kerim eğitimi veren hocamızın isminin bu okula verilmesi çok manidar oldu. Bizleri çok memnun etti” dedi.

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