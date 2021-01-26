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'Çoban Şevki' makamda İnternet fenomeni Çoban Şevki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin konuğu oldu

İHA

'Çoban Şevki' makamda İnternet fenomeni Çoban Şevki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin konuğu oldu

Balıkesir’in Havran ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı videolarla Türkiye’nin gündemine giren ve internet fenomeni olan Şevki Savran (Çoban Şevki) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın daveti üzerine Balıkesir’e geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’la birlikte sohbet eden Çoban Şevki doğayla buluşmak üzere herkesi çobanlık yaptığı Havran’a davet etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, internette yayınladığı videolarla Balıkesir’in tanıtımını yapan Çoban Şevki olarak tanınan Şevki Savran’ı ağırladı. Kendine özgü şivesiyle çobanlık yaptığı dağlarda çektiği videolarla Türkiye’nin gündemine düşen Çoban Şevki’yi ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Şevki’yi Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’ne de davet ederek orada öğrendikleri bilgileri pekiştirmesini istedi. Balıkesir’in tanıtımını yaptığı için Çoban Şevki’ye teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Şevki’yle Havran’da hayvan otlatırken satranç oynama sözü verdi. Çoban Şevki’nin babası Mehmet Ali Savran ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça’nın da yer aldığı ziyarette Çoban Şevki’ye daire başkanlığının ürettiği yonca yemlerinden de hediye edildi. Çoban Şevki ve babası Mehmet Ali Savran Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a kendi ürettikleri höşmerim tatlısı ve koyunlarından elde ettikleri sütle yaptıkları yoğurt hediye ettiler. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Çoban Şevki’yi bahar aylarında evinde de ziyaret etmek istediğini söyleyerek çeşitli hediyeler verdi.

Yılmaz: “Şevki’nin ilerleyişinde biz de destek olmak istiyoruz”
Çoban Şevki’yle bir süre sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Balıkesirli gencimiz Şevki bugün belediyede bizi ziyaret etti. Kendisiyle tanışmaktan ben çok mutlu oldum. Şevki büyümüş de küçülmüş bir gencimiz. Ben kendisine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Balıkesir’imiz gerçekten çok güzel bir şehir. Bunun tanıtımına katkı sağlayan herkes bizim için çok değerlidir. Şevki Havran’ımızın güzel doğasını, hayvancılığımızı, lezzetlerimizi, insanımızın halini kendi güzel şivesiyle, doğal bir şekilde anlattığı bir şey Türkiye gündemine oturdu, basınımız da bunu Balıkesir’in tanıtımı maksadıyla ve Şevki’yi Türkiye tanısın diye gerçekten iyi yönlendirdi. Bugün Şevki’yle güzel sohbet ettik. Şevki’nin ilerleyişinde, hayatını kavrayışında biz de destek olmak istiyoruz. Bu büyümüş de küçülmüş, iş hayatına aynı zamanda eğitimine devam eden; yani aslında Anadolu’nun bir gerçeği olan olayları betimleyen Şevki’ye Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde de arkadaşlarla buluşturacağız. Orada yüksek lisans ve doktora düzeyinde profesyonelce çiftçiliği ele alan arkadaşlarımız var. Onlarla tanıştırıp idealini oluşturmaya çalışacağız” diye konuştu.

“Kapımız herkese açık”
Başkan Yılmaz, Çoban Şevki’nin herkesi Balıkesir ve Havran’a davet etmesi üzerine, “Havran’ımız her açıdan; Kaz Dağları’nın eteklerinde, Madra Dağı’nın hemen yanında, Ege Denizi’nin soğuk, serin sularının yanında olan çok güzel bir yerimiz. Anadolu’nun insanının misafirperverliğinde her açıdan hissedebileceğiniz bir yer. Havran’a herkesi davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Çoban Şevki: “Herkesi buraya davet ediyorum”
Çoban Şevki olarak internet fenomeni olan Şevki Savran'ın da ziyarette kendine has şivesiyle yaptığı konuşmalar ve hayvancılık bilgisi Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın takdirini topladı. Yücel Yılmaz’ın sorduğu soruları yanıtlayan Çoban Şevki herkesi Balıkesir ve hayvancılık yaptığı Havran’ı görmeye davet etti. Çoban Şevki, “Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir yer. Sesin, ışığın olduğu bir yer. Herkes Balıkesir’e gelsinler. Her zaman dağda, bayırda yer var” diye konuştu.

Personel ve belediye başkanlarının ilgi odağı oldu
Ziyaretin sonunda Çoban Şevki olarak internette tanınan Şevki Savran Büyükşehir Belediyesi personelinin de ilgi odağı oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin çalışanları Şevki’yle birlikte fotoğraf çektirdi. Yücel Yılmaz ziyaretinden çıkan Şevki Savran, makam çıkışında yaşadığı yer olan Havran'ın Belediye Başkanı Emin Ersoy’la karşılaştı. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy da Şevki ile bir süre sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

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