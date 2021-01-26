ADSM 2020'de 59 bin poliklinik gerçekleştirdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde 2020 yılında 59 bin 620 hastaya poliklinik hizmeti verildi.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid19 pandemisinden en çok etkilenenler arasında diş hekimliği hizmeti veren sağlık kuruluşları da yer aldı. Bandırma Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Halit Ağdacı pandeminin etkilerinin ağır şekilde hissedildiği 2020 yılında 59 bin 620 hastaya poliklinik hizmeti verildiğini belirtti.

Başhekim Ağdacı, "2020 Mart ayından itibaren 11 Diş Hekimi ve 1 diş teknisyenimiz filyasyon ekibi için Bandırma İlçe Sağlık Müdürlüğüne, 9 diş klinik yardımcısı ve 6 temizlik görevlimiz Bandırma Devlet Hastanesine görevlendirilmiş ve salgınla mücadelede önemli rol almışlardır. Pandemi döneminde acil ve önceliği olan diş tedavileri için diş hekimlerine giderek muayene olmak daha uygun olacaktır. Bu acil ve öncelik teşkil eden diş tedavileri ise; herhangi bir çarpma, düşme, darbe gibi travma sonucunda gerçekleşen diş ve çene kırıkları gibi durumlar, ağrılı, hayat kalitesini olumsuz etkileyen diş enfeksiyonları, kontrolsüz kanama varlığı, radyoterapi ya da kemoterapi gören hastaların dental işlemleri ve medikal tedavileri etkileyen dental rahatsızlıkların tedavileridir" dedi.

2020 yılı içinde gerçekleştirilen tedavi rakamları açıklayan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Halit Ağdacı "2020 yılı içinde 46 Bin 226 hasta kabulü gerçekleştirdik. 59 Bin 620 hastaya poliklinik hizmeti verdik. Tedavi edemediğimiz sadece 7 hastayı sevk ettik. 9 Bin 187 diş çekimi yaptık. 286 hastaya cerrahi müdahale gerçekleştirdik. Bin 288 hastaya da detertraj (Diş Taşı temizliği) işlemi uyguladık. 13 Bin 202 hastaya dolgu, 2 Bin 12 hastaya da kanal tedavisi yaptık" dedi.

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