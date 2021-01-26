Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 502 bin oldu

Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 502 bin 231 oldu.TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü Aralık ayı sonu itibarıyla Balıkesir'de trafiğe kayıtlı toplam 502 bin 231 araç olduğunu açıkladı.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Türkiye'de Aralık ayında 85 bin 300 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı açıklandı. Balıkesir' de Aralık ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 502 bin 231 olduğu açıklandı.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamanın devamında da Çanakkale’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 239 bin 658 oldu.

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