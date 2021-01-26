Balıkesir'de polisten kaçak eşya operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri kaçak elektronik eşya satıcına operasyon düzenledi. Polis ekipleri şahsı işyeri ve aracında yaptığı aramada çok sayıda kaçak elektronik eşya ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele görevlilerince kaçakçılığın önlenmesi yönelik olarak Balıkesir merkezde bir şüpheli şahısın işyeri, araç ve ikametinde yapılan aramada; 32 adet S. Tuşlu telefon, 4 adet Tw.. marka tuşlu telefon, 3 adet R.. 9 Androit cep telefonu, 260 adet araç şarj aleti, 690 adet USB kablo 101 adet kulaklık ve 35 adet Powerbank ele geçirilirken; şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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