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Fenomen çoban Şevki'ye, Başkan Yılmaz'dan teşekkür

DHA

Fenomen çoban Şevki'ye, Başkan Yılmaz'dan teşekkür


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´in Havran ilçesinde, derslerinden arta kalan zamanda ailesine destek olmak için çobanlık yapan Şevki Savran'ın (12) sosyal medyada yer alan yöre ağzıyla yaptığı konuşmalar kısa sürede çok sayıda beğeni topladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kentin tanıtımına sunduğu katkı nedeniyle makamında ağırlayıp, teşekkür ettiği Savran'a, Burhaniye'deki Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi´nde (BAÇEM) eğitim verileceğini söyledi.
Havran ilçesine bağlı kırsal Büyükdere Mahallesi'nde yaşayan ve boş zamanlarında çobanlık yapan Şevki Savran, yöresel dille yaptığı konuşmalarıyla kısa sürede sosyal medya fenomeni oldu. Savran'ın sosyal medyada yayınlanan görüntüleri, on binlerce beğeni aldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Havran İmam Hatip Ortaokulu 7´nci sınıf öğrencisi Şevki Savran´ı makamında konuk etti. Şevki Savran´a satranç takımı, zeka oyunları ve kitap hediye eden Başkan Yılmaz, baharda koyunların yanına satranç oynamaya geleceğini söyledi. Savran'a ayrıca hayvanları için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde üretilen yoncalardan da hediye edildi.
SOSYLA MEDYA FENOMENİ ÇOBANA EĞİTİM DESTEĞİ
Şevki Savran'ın doğal hayatın içinde kazandığı çobanlık bilgisinin teorik eğitimle güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, şu şekilde konuştu:
"Balıkesirli gencimiz Şevki, bugün belediyemizde bizi ziyaret etti. Büyümüş de küçülmüş bir gencimiz. Kendisine teşekkür etmek istiyorum. Balıkesir´imiz gerçekten çok güzel bir şehir. Bunun tanıtımına katkı sağlayan herkes bizim için değerli. Şevki, güzel doğasını, hayvancılığımızı, lezzetlerimizi, insanımızın halini kendi güzel şivesiyle, doğal bir şekilde anlatmasıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. Bugün Şevki ile güzel bir sohbet ettik. Şevki'nin ilerleyişinde, hayatını kavrayışında biz de destek olmak istiyoruz. Bu büyümüş de küçülmüş, aynı zamanda eğitimine devam eden, yani aslında Anadolu'nun bir gerçeği olan olayları betimleyen Şevki'yi, Burhaniye'de BAÇEM'deki arkadaşlarla buluşturacağız. Orada arkadaşlarımız, yüksek lisans ve doktora düzeyinde profesyonelce çiftçiliği ele alıyor. Onlarla tanıştırıp, idealini oluşturmaya çalışacağız. Havran´ımız, Kazdağları´nın eteklerinde, Madra Dağı´nın hemen yanında, Ege Denizi´nin soğuk serin sularının yanından olan bir ilçemiz. Anadolu insanın misafirperverliğini de her açıdan hissedebileceğiniz bir yer. Herkesi Havran´a davet ediyoruz."Şevki Savran da "Herkesi Havran´ a bekleriz. Dağda, bayırda her zaman herkese yer var" dedi. Savran eğitime önem verdiğini önceliğinin okul olduğunu bildirdi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-01-26 15:32:47

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