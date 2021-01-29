Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS,(Balıkesir) (DHA)-BALIKESİR´in Manyas ilçesinde badem ağaçları 2 ay önce çiçek açtı.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi badem ağaçlarının erken çiçek açmasına neden oldu. Mart ayı ortalarında çiçek açması beklenen badem ağaçlarının 2 ay önce çiçeklenmesi görenleri şaşırttı. Kırsal Boğazpınar Mahallesi´ndeki evinin bahçesinde bulunan badem ağaçlarının çiçek açmasına çok şaşırdığını söyleyen Taygun Ertan, "İlk defa böyle bir manzarayla karşılaştım. Bu ayda badem ağaçlarının çiçek açması inanılır gibi değil, inşallah aşırı don olaylarıyla karşılaşmayız da meyvelerini yemek nasip olur" dedi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Manyas Süleyman ÖZAYDIN
2021-01-29 10:44:47
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