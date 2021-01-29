Balıkesir'de 10 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'de polis ekipleri il merkezi ve Edremit ilçesinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Polis ekipleri aramalar esnasında uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve Edremit ilçesinde yaptığı 7 ayrı çalışmada, 10 şüpheli şahsı yakalandı. 4 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, 6 şüpheli şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Polis ekipleri yapılan aramalarda 6,56 gram metamfetamin, 35 adet sentetik ecza hap, 13,02 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 3 adet fişek ile 117 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.