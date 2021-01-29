Balıkesir’den 67 milyon 500 bin dolarlık ihracat gerçekleşti

TÜİK,aAralık ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir’den ihracat yüzde 49,9 artarak 67 milyon 500 bin dolar olarak gerçekleştirildiği açıklandı.
Balıkesir TÜİK Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Türkiye’de Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 16 oranında artarken, ithalat yüzde 11,6 arttı. Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Balıkesir’de aralık ayında ihracat yüzde 49,9 artarak, 67 milyon 500 bin dolar, ithalat yüzde 3 artarak, 40 milyon 900 bin dolar olarak gerçekleşirken, Çanakkale’de Aralık ayında ihracat yüzde 34,8 artarak 14 milyon 800 bin dolar, ithalat yüzde 42,1 artarak 14 milyon 900 bin dolar olarak gerçekleşti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.