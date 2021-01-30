Balıkesirspor'da 5 ayrılık

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’da 5 futbolcu kadro dışı bırakılarak kendilerine kulüp bulmaları için izin verildi.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda Abdulhamit Yıldız, Abdulkadir Kayalı, Oğuzhan Aynaoğlu, Berat Aydoğdu ve Şahin Bayram’ın kadro dışı kaldığı belirtildi. Açıklamada, kadro dışı bırakılan futbolculara kulüp bulmaları ve transfer görüşmeleri gerçekleştirmeleri için izin verildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.