Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Manyas ilçesinde yağışlar başta çiftçiler olmak üzere herkesin yüzünü güldürdü.

Kurak geçen geçtiğimiz yılın son ayları yağmur dualarının yapılmasına yol açmıştı. Kuraklıktan ve barajlarda ki su seviyelerinin çok düşmesinden endişelenen vatandaşlar geçtiğimiz haftalar yağan karın ardından gece sabaha karşı yağan ve hala devam eden yağmurla birlikte yüzler güldü. Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, özlenen yağışların özellikle hububat başta olmak üzere tüm bitkiler için gübreden daha değerli olduğunu söyledi. Bu arada yüksek rakımlı kırsal mahallelerden gelen kar sularıyla birlikte Manyas Gölünü besleyen derelerde su debisinin yükseldiği belirtildi.

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