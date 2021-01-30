Sındırgı'da sulama kanalına düşen karaca kurtarıldı

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sulama kanalına düşen ve yaralanan karacayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Cüneyt Mahallesi’nde vatandaşlar, sulama kanalına düşen bir karacayı fark edince olay itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sulama kanalına inerek, karacayı kurtardı. Ekipler karacanın bacağının yaralı olması üzerine veteriner hekime haber verdi. Olay yerine gelen veteriner hekimin yaptığı ilk müdahalenin ardından karaca Balıkesir'den gelen Orman Bölge Müdürlüğüne ait Yaban Hayvanlarını koruma ekibine teslim edildi.

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