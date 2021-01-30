TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Tuzlaspor: 2

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TFF 1. Lig’in 19. hafta müsabakasında Balıkesirspor, sahasında Tuzlaspor'a 20 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

15. dakikada ani gelişen Tuzlaspor atağında Pucko’nun ortasında bomboş durumda Cajic, topa vuramayınca Tuzlaspor mutlak bir golden oldu.

25. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Anıl Taşdemir’in şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

38. dakikada gelişen Tuzlaspor atağında ceza sahası önünde topla buluşan Matej Pucko’nun sert şutu defansa çarparak Vukovic’in üstünden ağlarla buluştu. 01

72. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Doğa'nın pası ile ceza sahasına giren İbrahim Halil'in sert şutunu İsmail kornere çeldi..

83. dakikada Truam ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Alan Lima Carius, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 02



Stat: Atatürk

Hakemler: Bülent Birincioğlu xxx, Serdar Diyadin xxx, Murat Şener xx

Balıkesirspor: Andraja Vukovic xx, Mert Örnek xx, Birol Parlak xx, Batuhan İşçiler xx, Doğa İşeri xx, Cumali Bişi xx (Foxi Ketheovama dk.73 x), Hasan Özkan xx (Serdar Güncü dk. 58 x), Anıl Taşdemir x (Taşkın Çalış DK. 46 xx), Muhammed Enes Durmuş xx (Erdal Öztürk dk. 82 ?), Roman Bezjak xx, Enes İslam İlkin xx (İbrahim Halil Çolak dk. 58 x)

Yedekler: Atilla Özmen

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz xx, İsmail Konuk xx, Gökcan Kaya xx, Samet Asatekin xx (Yasin Güreler dk. 88 ?), Rajko Rotman xx, Aldın Cajıc xx (Segbefia dk. 79 ?), Matej Pucko xxx (Onur Ayık dk. 79 ?), Ferhat Öztorun xx, Thuram xxx (Özgür Can Özgür (dk. 88 ?), Ahmet Yazar xx (Carius dk. 66 xx), Muhammed Gönülaçar x

Yedekler: Metin Erol, Anıl Karaer

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Goller: Matej Pucko (dk. 38), Alan Lima Carius (dk. 83) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Ahmet Yazar, İsmail Konuk, Ferhat Öztorun, Özgür Can Özgür (Tuzlaspor), Doğa İşeri, Muhammed Enes Durmuş (Balıkesirspor)

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