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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi

İHA

Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Tuzlaspor'a 20 mağlup olan Balıkesirspor'da Cihat Arslan'ın istifasının ardından teknik direktörlük görevine geçtiğimiz sezonda Balıkesirspor'da görev yapan Yusuf Şimşek getirildi.
Balıkesirspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesirspor'umuzda Cihat Arslan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirilmiştir. Yeni hocamıza ve camiamıza hayırlı olsun" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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