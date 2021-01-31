Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi

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TFF 1. Lig'in 19. haftasında Tuzlaspor'a 20 mağlup olan Balıkesirspor'da Cihat Arslan'ın istifasının ardından teknik direktörlük görevine geçtiğimiz sezonda Balıkesirspor'da görev yapan Yusuf Şimşek getirildi.

Balıkesirspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesirspor'umuzda Cihat Arslan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirilmiştir. Yeni hocamıza ve camiamıza hayırlı olsun" denildi.

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