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30 milyon Euro'luk projenin temelleri atıldı Proje bittiğinde Bandırma'da yeniden denize girilebilecek

İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) tarafından desteklenerek çalışmaları yürütülen Atık su Arıtma Tesisi ve Altyapı yatırımlarının temeli Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın katılımıyla atıldı.

30 milyon Euro'luk projenin temelleri atıldı Proje bittiğinde Bandırma'da yeniden denize girilebilecek

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) tarafından desteklenerek çalışmaları yürütülen Atık su Arıtma Tesisi ve Altyapı yatırımlarının temeli Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın katılımıyla atıldı.
Bandırma'da çalışmalarına 2014 yılında başlanan ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) tarafından desteklenen Atık Su Arıtma Tesisi ve Altyapı yatırımlarının Faz 1 aşamasının inşaatı başladı. Geçtiğimiz ay başlanan çalışmalar doğrultusunda 173 bin kişi kapasiteli ileri biyolojik sınıf tesisin yapımına devam ediliyor.
İki grup halinde ihalesi yapılan proje kapsamında 173 bin kişi kapasiteli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi, atıksu terfi istasyonu, koku giderim üniteleri, online takip için scada sistemleri, 6 bin 90 kilometre uzunluğunda kanalizasyon kolektör hatları, 28.8 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebeke hattı, 3 adet paket tip terfi merkezi, 2 adet 5 bin metreküp hacimli içme suyu deposu, bir adet 10 bin metreküp hacimli içme suyu deposu, 7.5 kilometre uzunluğunda içme suyu isale hattı, içme suyu terfi istasyonu, scada sistemleri inşa edilecek.
30 milyon Euro'luk yatırımın temeli Başkan Yılmaz tarafından atıldı
Bandırma'da yapımı başlanan 30 milyon Euro'luk projenin yüzde 85 finansmanı Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) kapsamında sağlanırken, geri kalan finansman ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili bakanlık tarafından karşılanıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yapımına başlanan tesisteki çalışmaları incelemek üzere geldiği Bandırma'da sembolik olarak temel atma etkinliği düzenledi. Pandemi kuralları gözetilerek yapılan temel atımına Başkan Yücel Yılmaz'ın yanısıra, Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, Büyükşehir ve Bandırma Belediye Meclisleri'nin Ak Partili üyeleri ile Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ)'nin yetkilileri katıldı.

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