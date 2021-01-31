Park halindeki otomobil alev aldı

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Balıkesir'de aniden alev alan park halindeki otomobil, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesi Bahçelievler Mahallesi 2765. Cadde'de boş arsada park halinde duran 06 DPB 90 plakalı otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını söndürdü. Otomobilin motor kısmında hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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