Ayvalık´ta tarihi kalıntıya rastlanan arazide kurtarma kazısı başlatıldı



Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Ayvalık ilçesindeki Cunda Adası´nda özel şahsa ait arazide tarihi kalıntılar tespit edilmesi üzerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı´ndan alınan izinle Balıkesir Kuvayı Milliye Müzesi tarafından kazı çalışması başlatıldı.

Cunda Adası'ndaki Namık Kemal Mahallesi´nde Çataltepe mevkisinde Yavuz Yayla´ya ait 28 dönüm büyüklüğündeki arazide, su aramak için yapılan çalışmalar sırasında 12 metre derinlikte tarihi kalıntı olabileceği değerlendirilen buluntulara rastlandı. Alan güvenlik şeridiyle çevrildi. Arazi sahibi Yavuz Yayla'nın Balıkesir Valiliğine yaptığı başvuru sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı´nın onayıyla Balıkesir Kuvayı Milliye Müze Müdürlüğü tarafından söz konusu yerde kurtarma kazısı başlatıldı.

Valiliğin koordinasyonunda kültür varlıkları mevzuatına uygun olarak Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ile İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili İlkay Ağaç kontrolündeki kazı çalışması bu sabah saatlerinde başladı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı kazı çalışması, özel arazinin yanındaki zeytinlik alanda gün boyunca devam etti.

Arazide başlatılan kurtarma kazısının yarın da devam edeceği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA

2021-01-31 20:36:47



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