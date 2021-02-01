Balıkesir'de polis son 1 haftada 97 aranan şahsı yakaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de polis son 1 haftada 97 aranan şahsı yakaladı

İHA

Balıkesir'de polis son 1 haftada 97 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptığı asayiş uygulamalarında 97 aranan şahsı yakaladı. Polis ekipleri uygulamalar esnasında 38 ateşli silah ve bu silahlara ait 157 fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla 18.01.2021 24.01.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 97 çeşitli suçlardan aranan 97 kişi yakalanırken, 14 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 80 adet fişek, 16 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 72 adet kartuş, 8 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 5 adet fişek ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Sır dolu kazanın aydınlatılmasını istiyorlar Kazada ölen Mustafa Güvendiren'in ailesi "Olay faili meçhul kalmasın"
YEREL HABERLER (Özel) Sır dolu kazanın aydınlatılmasını ...
Son yağışlar Çaygören barajında doluluk oranını artırdı
YEREL HABERLER Son yağışlar Çaygören barajında doluluk oranını ...
Bigadiç'te 2 mahalle karantina altına alındı
YEREL HABERLER Bigadiç'te 2 mahalle karantina altına alındı
BALTOK, Yeni Karesi Konutlarının anahtarlarını teslim etti
YEREL HABERLER BALTOK, Yeni Karesi Konutlarının anahtarlarını teslim ...
Ayvalık´ta tarihi kalıntıya rastlanan arazide kurtarma kazısı başlatıldı
YEREL HABERLER Ayvalık´ta tarihi kalıntıya rastlanan arazide ...
Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
BALTOK'ta mutlu son Şehrin en büyük projesi hayata geçti
YEREL HABERLER BALTOK'ta mutlu son Şehrin en büyük projesi hayata ...
Park halindeki otomobil alev aldı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil alev aldı
Cunda'da tesadüfen bulunan tarihi eserler için kurtarma kazısı başlatıldı
YEREL HABERLER Cunda'da tesadüfen bulunan tarihi eserler için ...
Bandırma pandemiye rağmen kitap okumaktan vazgeçmedi "Kütüphanem Cepte" uygulaması kitaba dokunma oranını azalttı
YEREL HABERLER Bandırma pandemiye rağmen kitap okumaktan ...
30 milyon Euro'luk projenin temelleri atıldı Proje bittiğinde Bandırma'da yeniden denize girilebilecek
YEREL HABERLER 30 milyon Euro'luk projenin temelleri atıldı Proje ...
Edincik'e Büyükşehir piyangosu Edincik'in doğalgaz hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Edincik'e Büyükşehir piyangosu Edincik'in doğalgaz ...
Balıkesir'de polis 24 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 24 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir'de 5 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 5 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Erkan Sözeri'den Mesut Dilsöz'e tepki
YEREL HABERLER Erkan Sözeri'den Mesut Dilsöz'e tepki
Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi
YEREL HABERLER Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi
Balıkesirspor - Tuzlaspor maçının ardından Cihat Arslan: “Zamana ihtiyacımız var” Ali Tandoğan: “Çok zorlu bir maçtan galibiyetle ayrıldık”
YEREL HABERLER Balıkesirspor - Tuzlaspor maçının ardından Cihat ...
Balıkesirspor'da Cihat Arslan dönemi sona erdi
YEREL HABERLER Balıkesirspor'da Cihat Arslan dönemi sona erdi
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Tuzlaspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Tuzlaspor: 2
e Twinning projesinde Şükrüye Tutkun sürprizi Sanatçı Tutkun öğretmenlere türkü söyledi
YEREL HABERLER e Twinning projesinde Şükrüye Tutkun sürprizi Sanatçı ...
Sındırgı'da sulama kanalına düşen karaca kurtarıldı
YEREL HABERLER Sındırgı'da sulama kanalına düşen karaca kurtarıldı
Ayvalık’ta bir evin çatısına yıldırım düştü
YEREL HABERLER Ayvalık’ta bir evin çatısına yıldırım düştü
Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü
Altıeylül geleceğe nefes oluyor
YEREL HABERLER Altıeylül geleceğe nefes oluyor