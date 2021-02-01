Balıkesir'de polis 70 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

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Balıkesir'de polis ekipleri son bir haftada 49 ayrı çalışmada 70 uyuşturucu şüphelisini yakalarken adli makamlara sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipler, il genelinde son bir haftada uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 49 ayrı çalışmada 70 şüpheli şahsı yakalarken, adlî makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı. 7 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla 58 şüpheli şahıs da işlemleri akabinde serbest bırakıldı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda 1 kilo 37 gram esrar, 60 gram bonzai, 252 adet ecza hap, 148 gram metamfetamin, 115 adet Ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi, 280 TL para ve 137 adet fişek ele geçirdi.

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