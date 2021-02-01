Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı

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Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR (DHA)BALIKESİR'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Adalı ve Hisarköy mahalleleri, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Adalı ve Hisarköy mahalleleri, koronavirüs vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin artması üzerine, Bigadiç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla hastalığın yayılımını önlemek amacıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahalle girişlerinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-02-01 13:14:12



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