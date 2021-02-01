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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gömeç Belediyesi’nden esnafa “pandemi” desteği

İHA

Gömeç Belediyesi’nden esnafa “pandemi” desteği

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Korona virüs salgınından ekonomik anlamda etkilenen esnafa Gömeç Belediyesi’nden can suyu desteği geldi. Belediye meclisinin yılın ilk toplantısından esnaf için müjdeli kararlar çıktı.
Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam’ın öncülüğünde gerçekleşen yılın ilk meclis toplantısında, Covit19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında kapatılan kahvehane, kıraathane, internet cafe, oyun salonları, halı sahalar ve benzeri işletmelerden kira alınmaması ve belirtilen tarihler arasında ödemesi yapılan kiraların belirlenen tarih sonrasında kira ödeme tarihi gelen ilk kiradan başlamak üzere mahsup edilmesi çerçevesinde belediyeye ait işletmelere kiralanan dükkanların belirtilen tarih aralığı boyunca mevcut kira tahakkukları üzerinden; sahil kesiminde bulunup yaz sezonunda faaliyet gösteren çay bahçeleri ve büfelerin kiralarında yüzde 50 indirime gidildi.
Belediye meclisi yaptığı değerlendirmelerde, belediye bünyesindeki diğer taşınmazların da belirtilen tarihler arasında kira tutarlarında yüzde 95 oranında indirim yapılması ve peşin ödeme yapan kiracıların indirimlerinin ilk ödeme döneminden itibaren mahsup edilmesine oy birliğiyle karar verildi.
Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam; pandemi önlemleri kapsamında pek çok esnafın kepenklerinin kapalı olduğunu hatırlatarak, “İlçemizde açık olan bazı küçük esnaflarımız da sadece evlere servis yaparak ayakta kalmaya çalışıyor. Böylesi zor bir dönemde bize düşen de esnafımıza gereken kolaylığı sağlamaktı. Bu düşünceyle de belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla açık olup çarkını döndürmeye çalışan esnaflarımızı da kapalı işletmeler gibi değerlendirdik ve normal dönemdeki kazançlarının sağlayamadıklarını göz önünde bulundurduk. Çünkü halen açık olan mekânlarda çalışanların mağdur olmaması için büyük bir fedakârlığın var olduğunu gözlemledik. Belediye meclisi üyesi arkadaşlarımızla oy birliğiyle aldığımız bu kararda bu fedakarlığı da görmezden gelmedik. “ifadelerini kullandı.
Başkan Himam, dünyayı ve ülkemizi de kasıp kavuran Koronavirüs pandemisinden tüm insanlığın bir an önce kurtulmasını da temenni etmeyi ihmal etmedi.

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