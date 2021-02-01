Kazdağları, beyaza büründü, doğaseverler yürüyüşe çıktı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesindeki Kazdağları, her mevsim farklı güzelliğiyle dikkat çekiyor. Kar yağışının ardından beyaza bürünen Kazdağları, bölgenin güzelliklerini görmek isteyen yürüyüş ve doğa gruplarını ağırlıyor.
Fauna ve florasıyla Türkiye´nin önemli bölgelerinde olan Kazdağları, yaz-kış doğa tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Son günlerdeki kar yağışının ardında beyaza bürünen Kazdağları, yürüyüş gruplarının ilgi odağı haline geldi.
Burhaniye ilçesinde kendilerine `Keşif Yolcuları´ adını veren 5 kişilik grup da Kazdağları´na gezi düzenliyor. Gezilerin yaz-kış devam ettiğini anlatan Rıfat Yeniay, bugünlerde Kazdağları´na kar manzarası seyretmeye gittiklerini söyledi. Her defasında Kazdağları´nın farklı bölgelerine gittiklerini anlatan emekli asker Rıfat Yeniay, "Uzun bir zamandır hafta sonları gezi yapıyorduk. Şimdi ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için hafta içinde gidiyoruz. Burhaniye´nin yanı sıra Edremit ve Ayvalık´tan arkadaşlarımız var. Gezmeyi çok seviyoruz. Son günlerde Kazdağları´na bir hayli kar düştü. Onun için bol bol kar fotoğrafı çekiyoruz. Herkesi Kazdağları gezilerine bekliyoruz. Bu geziler bizi dinlendiriyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Sefer TALAY
2021-02-01 17:03:57
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