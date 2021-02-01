Ayvalık’ta demir madenine ait pasa yığınları çöktü, çevreciler ayağa kalktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık’ta demir madenine ait pasa yığınları çöktü, çevreciler ayağa kalktı

İHA

Ayvalık’ta demir madenine ait pasa yığınları çöktü, çevreciler ayağa kalktı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, bir demir zenginleştirme tesisine ait pasa yığınlarının kuvvetli yağış ve şiddetli rüzgârlar nedeniyle çökmesi sonucunda ortaya çıkan çevre kirliliği tepki çekti.
Ayvalık’a ait kırsal mahallelerden Karaayıt’ta bulunan ve yılardır başta mahalle halkı ve ilçedeki çevrecilerin tepkisini çeken özel bir firmaya ait demir zenginleştirme tesisinin depolama alanındaki pasa yığınları; bölgedeki ekili alanları sulayan Madra Barajı’nı besleyen Dedetepe Deresi’ne çöktü. İçinde arsenik ve benzeri insan sağlığına zararlı olan kimyasal atıkların bulunduğu pasa tepeleri yığınlarının çökmesi ve çevreye zarar vermesi üzerine; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Ayvalık Kent Konseyi öncülüğünde olayın yaşanıldığı bölgede incelemelerde bulundu.

Ensar Aytekin: “Burada bir cinayet işleniyor”
Firmanın adeta dağ haline gelmiş pasa tepelerinde iş makinelerinin çalıştığı ve dereye çöken atıkları temizlemeye çalıştığı gözlenilirken, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin gazetecilere yaptığı açıklamada, “Burada bir cinayet işleniyor. Bu madenin köyün içerisine yapılmasına izin veren her kimse bu cinayetin failidir. Bin 500 metre uzakta toplanması gereken pasa, yerleşim yerine 50 metre uzakta.” dedi.
Göçük sonucunda hemen bölgeye geldiklerini aktaran Aytekin, “Buradan geçen dere Madra Barajı’na, İzmir’e bağlı Dikili Bergama’ya kadar uzanan bir havzaya gidiyor. Şu an pasalar bu dereye akıyor. Yerleşim yerine 50 metre uzaklıkta bir maden pasa alanının olması yasaya göre imkânsız. Buradan yetkililere sesleniyoruz: Bu köyün mera alanlarını gasp edip maden şirketlerine peşkeş çektiniz, şimdi de canlarını tehlikeye atıyorsunuz. Burada bir cinayet işleniyor, bu cinayeti bu ülkeyi yönetenlerin, kendilerine yerli ve milli diyenlerin gelip görmesini istiyoruz. Devleti temsil eden valimizin, kaymakamımızın derhal müdahale etmesini bekliyoruz. Çevremizin, havamızın, suyumuzun, doğamızın dün olduğu gibi bugün de yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Mesut Ergin: “Yıllardır anlatmaya çalıştığımız buydu”
Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise; Karaayıt kırsal mahallesinin hemen yanında olan demir zenginleştirme tesisinin bulunduğu alanla ilgili geçmişte de yöre halkının şikayetlerini değerlendirerek, bu yönde tepkilerini ortaya koyduklarını anlattı.
Firmanın depolama alanlarını genişletebilmek için yaptıkları girişimleri engelleyebilmek adına köylülerle birlikte mücadele ettiklerini aktaran Mesut Ergin, “Bizim o tepkileri ortaya koyarken anlatmaya çalıştığımız da buydu. Bugün yaşanılan ve ağır metallerin biriktirildiği pasa yığınları çökmüş vaziyette. Bu yığınların çökmesi sonucunda da hemen dibindeki dereye karışmış durumdadır. Bu dereye akan zehirli atıklar, bölgemizin ekili alanlarını sulayan Madra Barajı havzasına akıyor. Bu bölge su havzalarının bulunduğu bir bölgedir. Bu bölgeyi böylesine hunharca kullanmak ne insanlığa ne de vicdana sığar. Biz acilen bu tesisin acilen gerekli tedbirleri almasını, artık doğaya verdiği zarara bir son vermesini ve hatta bu tesisin kapatılmasını istiyoruz” diye konuştu.

“Bu firma burada doğayı katletmektedir”
Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun da, söz konusu firmayı defalarca çevreye zarar vermemesi adına uyarmalarına rağmen, firmanın vahşi depolama sisteminde ısrarcı olduğunu vurgulayarak, “Bunun sonucunda da bu görülen pasa yığınları ve demir cevherinin atıkları olduğu gibi Dedetepe’nin altındaki aynı isimle anılan dereye akmakta ve su havzalarını ve dolayısıyla Madra Barajı’nı tehdit etmektedir. Zehirlemektedir. Firma yetkilileri, ‘Tedbir alıyoruz’ demelerine rağmen şu anda bu pasa yığınlarının altında çalışan iş makinesindeki operatörün bile canını hiçe saymaktadır. Oysa her an o yığının üst kısımlarında olabilecek bir çöküntü, bu iş makinesinin üzerine dökülebilecek ve tonlarca ağırlığındaki bu atıklar arasında kalması halinde belki de iş makinesindeki operatör hayatını bile kaybedebilecektir. Yani demir zenginleştirme tesisi yetkilileri kendi elemanına bile sahi çıkmamaktadır. Kendi elemanının hayatını hiçe sayan bir firma, yöre halkının hayatını ve bölgedeki canlıların hayatını hiç düşünmez. Bu firma burada doğayı katletmektedir" dedi.

“Gürültü, toz, duman yöre halkını tehdit ediyor”
Karaayıt Mahallesi Muhtarı Bayram Kaçar ise demir zenginleştirme tesisinin yaşadıkları köye de çok büyük zararları olduğunu kaydederek, “İş makinelerinin sesi, ortaya çıkan yoğun toz ve duman gibi birçok yönde yöre halkı olarak büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Tabi bu zararlar sadece bizim köyümüzle de sınırlı değil. Çevremizdeki Altınova Mahallesi, Ayvalık ile İzmir’in Bergama ilçesine, Dikili Ovası’na kadar uzanıyor. Buradan bu bölgeye tam anlamıyla zehri saçılıyor. Yetkili makamlardan bu konuda yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edremit Körfezi, Balıkesir, Dikili ve Bergamalı çevrecilerinden “Karaayıt” tepkisi
YEREL HABERLER Edremit Körfezi, Balıkesir, Dikili ve Bergamalı ...
Balıkesir'de lodos hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Balıkesir'de lodos hayatı olumsuz etkiledi
Kazdağları, beyaza büründü, doğaseverler yürüyüşe çıktı
YEREL HABERLER Kazdağları, beyaza büründü, doğaseverler yürüyüşe ...
Avşa Adası'nda deniz suyunu içme suyuna dönüştüren tesisin kapasitesi artırılıyor
YEREL HABERLER Avşa Adası'nda deniz suyunu içme suyuna dönüştüren ...
Edremit Belediyesi’nden çocuklara deney saatleri
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi’nden çocuklara deney saatleri
Midilli’de medyana gelen depremler Ayvalık’ta da hissedildi
YEREL HABERLER Midilli’de medyana gelen depremler Ayvalık’ta da ...
Ayvalık’ta seyir halinde paniğe kapılan motosiklet sürücüsü korkuttu Kaza güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta seyir halinde paniğe kapılan motosiklet ...
Balıkesir Büyükşehir deniz suyunu içme suyuna dönüştürüyor Deniz suyundan içme suyu üretilecek
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir deniz suyunu içme suyuna ...
Gömeç Belediyesi’nden esnafa “pandemi” desteği
YEREL HABERLER Gömeç Belediyesi’nden esnafa “pandemi” desteği
Erdek’te Lodos etkili oluyor
YEREL HABERLER Erdek’te Lodos etkili oluyor
Edremit Belediyesi´nden çocuklar için `Deney Saatleri´ programı
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi´nden çocuklar için `Deney ...
Kazdağları "Keşif Yolcuları"nı ağırladı
YEREL HABERLER Kazdağları "Keşif Yolcuları"nı ağırladı
Balıkesir Valisi Şıldak: Pozitif vaka sayısı tekrar yükseliş gösterdi
YEREL HABERLER Balıkesir Valisi Şıldak: Pozitif vaka sayısı tekrar ...
Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'de polis 70 uyuşturucu şüphelisini yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 70 uyuşturucu şüphelisini yakaladı
Balıkesir’de denetim komisyonları seçildi
YEREL HABERLER Balıkesir’de denetim komisyonları seçildi
Balıkesir'de polis son 1 haftada 97 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis son 1 haftada 97 aranan şahsı ...
(Özel) Sır dolu kazanın aydınlatılmasını istiyorlar Kazada ölen Mustafa Güvendiren'in ailesi "Olay faili meçhul kalmasın"
YEREL HABERLER (Özel) Sır dolu kazanın aydınlatılmasını ...
Son yağışlar Çaygören barajında doluluk oranını artırdı
YEREL HABERLER Son yağışlar Çaygören barajında doluluk oranını ...
Bigadiç'te 2 mahalle karantina altına alındı
YEREL HABERLER Bigadiç'te 2 mahalle karantina altına alındı
BALTOK, Yeni Karesi Konutlarının anahtarlarını teslim etti
YEREL HABERLER BALTOK, Yeni Karesi Konutlarının anahtarlarını teslim ...
Ayvalık´ta tarihi kalıntıya rastlanan arazide kurtarma kazısı başlatıldı
YEREL HABERLER Ayvalık´ta tarihi kalıntıya rastlanan arazide ...
Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
BALTOK'ta mutlu son Şehrin en büyük projesi hayata geçti
YEREL HABERLER BALTOK'ta mutlu son Şehrin en büyük projesi hayata ...