Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 275 kişiye para cezası

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Balıkesir’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 275 şahsa toplam 467 bin 635 TL idari para cezası uygulandı.

Balıkesir Valiliğinden alınan bilgiye göre, Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bu hafta sonu da Balıkesir’de 29.01.2021 Cuma günü saat 21.00 ile 01.02.2021 Pazartesi günü saat 05.00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlamalara uymayan 275 şahsa toplam 467 bin 635 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

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