Edremit Belediyesi zeytinyağı satışa hazırlanıyor Edremit Belediyesi zeytinyağı dünya markası olacak

Balıkesir’in Edremit Belediyesi zeytinliklerinden üretilen 10 ton naturel sızma zeytinyağı, Edremit Belediyesi markası ile satışa sunulmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin ve dünyanın en kaliteli zeytinyağlarının üretildiği Edremit Körfezi’nde Edremit Belediyesi, kendisine ait zeytinliklerden elde edilen zeytinyağlarını kendi markası ile tüketiciye sunmaya başladı.

Edremit Belediyesi Tarımsal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan bu yılki zeytin hasadından elde edilen toplam 57 bin kilogram zeytin, Tariş tesislerinde işlenerek 10 ton naturel sızma zeytinyağı elde edildi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan yeni hasat mahsullerinin işlendiği Tariş tesislerini ziyaret ederek Edremit Tariş Müdürü Aytekin Çalışkan’dan bilgi aldı.

Başkan Arslan yaptığı açıklamada: “Belediyemize ait zeytinlikler, daha önce ihale yöntemiyle dalında satılırken biz göreve geldikten sonra hasadımızı kendimiz yapmaya başladık. Oluşturduğumuz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile ilk kez 20192020 zeytin hasat döneminde kendi imkânlarımızla hasat yapılarak işlendi. Bu yıl da yine kendi imkânlarımızla hasadımızı yaptık ve 10 ton natürel sızma zeytinyağı elde ettik. Elde edilen naturel sızma zeytinyağını, Edremit Belediyesi markası ve güvencesi ile şişelenip bu yıl da satışa sunulacak. Bölgemizin altın değeri zeytinyağını dünyada hak ettiği yere getirebilmek için projeler üretiyor, çalışmalarımızı tek tek hayata geçiriyoruz” dedi.

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