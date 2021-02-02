Burhaniye’de Bursem Kursları kısmen başladı

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BURSEM) kısmi olarak kurslarına başladı. Burhaniye Belediyesinin Sosyal Projelerinin başında gelen Burhaniye Sosyal Etkinlik Merkezi 8 ve 12. Sınıflar için kurslara başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz ay, 22 Ocak itibariyle Destekleme Yetiştirme ve Takviye kurslarının yapılabileceğini duyurulmasından sonra harekete geçen BURSEM, 1 Şubat itibariyle yüz yüze kursları kısmi olarak açtı. Pandemi tedbirlerinin titizlikle yürütüldüğü ve sokağa çıkma kısıtlaması haricinde yapılan kurslarda şimdilik 8 ve 12. sınıflara yönelik hizmet vermeye başladı. Okul destek kurslarının yanı sıra sosyal faaliyetlerden piyano, yan flüt, resim, satranç, halk oyunları kursları da 1 Şubat itibariyle başladı. Burhaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, maske, mesafe, hijyen tedbirlerinden ödün vermeden yapılan yüz yüze eğitimler, saat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılmaya başlandı. Burhaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ayrıntılı bilgi ve başvuru için 412 55 00 numaralı telefonun aranmasını istedi.

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