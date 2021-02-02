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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de jandarma 10 aranan şahsı yakaladı

İHA

Balıkesir'de jandarma 10 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 10 aranan şahsı yakalarken, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 tabanca ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak için Ayvalık, Edremit, Gömeç, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas ve Marmara ilçelerinde 01 Şubat 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 10 kişiyi yakalarken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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