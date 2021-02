(Özel) Hayvancılık sektöründe yapay zeka dönemi

Balıkesir Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) geliştirilen yerli ve milli teknolojiyle üreticilerin aylarca süren kayıt sistemini birkaç güne düşürerek hem iş kaybının hem de zaman kaybının önüne geçti.

Dijitalleşme ve yapay zeka Türkiye'de hayvancılık sektöründe de kullanılmaya başlanıldı. Balıkesir HAYKOOP'ta geliştirilen yapay zeka sayesinde günlerce süren üye kayıt sistemi çok daha kısa sürede tamamlanıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Balıkesir HAYKOOP Başkanı Faruk Özen, "Kurmuş olduğumuz sistem bir yapay zeka teknolojisinden ibaret. Burada devlet tarafından verilen süt desteklemelerinden çiftçilerimizin yararlanabilmesi için bu çiftçilerimize ait aylık müstahsil kayıtları ve bunlara ait belgeler düzenli olarak bakanlığın hayvan bilgi sistemine girilmesi gerekiyor. Tabi ki bu bilgilerin girilmesi bir tekrardan ibaret. Her ay aynı isimlerin aynı kişilerin süt miktarları ve anne baba isimleri tarzında ki isimleri her ay tekrarlanıyor. Ve bu işlemler 6 bin tane. Müstahsilimiz için haftalarca sürüyor. Personelimiz çok sayıda personelimiz bu işlerle meşgul olmak zorunda kalıyor. Personelimizin iş yükünü azaltmak için personelimizi daha verimli kullanmak için yazılım ekibimize böyle bir kolaylık yapmalarını talep ettik. Ortaya çıkan sonuç yapay zeka teknolojisiyle bir dijital asistanımız oldu. İsmine de ARYA ismini koyduk" dedi.

ARYA sayesinde mevcut personeli de daha aktif kullandıklarını ifade eden Özen, "Bu dijital asistanımızın şimdi personelimizin haftalarca tekrardan ibaret olan makbuz girişlerini bu dijital asistan hafta sonu, hafta içi; gece, gündüz 24 saat birden fazla bilgisayarda tamamen otomatik olarak kendisi giriyor. Bunları girerken de sıfır hata giriyor. Eğer yüklediğimiz tablolarda bir hata varsa bu hataları da ayıklama özelliğine sahip. Böylelikle bu iş için ayırdığımız personelimizi artık daha verimli diğer işlerimiz de kullandığımız gibi hem de daha erken işleri bitirmiş oluyoruz. Tabi ki dijital çağda yaşıyoruz her alanda her sektörde dijital gelişmeler günlük hayatımıza yansıyor. Tarım ve Hayvancılık sektöründe de son zamanlarda ciddi bir dijitalleşmeye gidiyoruz. Orman yangınlarıyla mücadelede meteorolojik erken uyarı sistemlerinde kadastro işlemlerde. Bizde Balıkesir Hayvancılık Kooperatifleri Birliği olarak Tarım Bakanlığımıza sektörümüze böyle bir yeniliği kazandırmış olmanın, böyle bir dijital hizmet getirmiş olmanın ayrıca mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.