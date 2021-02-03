Çoban Şevki'den Vali Şıldak'a ziyaret

Havran İlçesinde yaşayan, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı videolarda (Çoban Şevki) olarak tanınan Şevki Savran babası ve abisi ile birlikte Vali Hasan Şıldak’ı ziyaret etti.

Ziyarette kendisi ile yakından ilgilenen Vali Şıldak; sevecenliği ve pozitifliği ile tanınan Şevki’nin, sosyal medya platformlarında yayınladığı videolarla herkese çok anlamlı mesajlar verdiğini belirterek; “Havran’da yaşayan 7’nci sınıf öğrencimiz Şevki’nin ziyaretinden memnuniyet duydum. Kendisi hem eğitimini sürdürüyor hem de ailesine hayvancılıkta, tarımda yardımcı oluyor. Şevki sosyal medyada yayınladığı videolarla aslında topluma çok güzel, çok anlamlı mesajlar veriyor. Hem yaptığımız işin en iyisini yapma, hem de işin ilmini öğrenmenin önemini vurguluyor. Hayvancılıkta koyunlarıyla, kuzularıyla haşır neşir olarak büyüklere, gençlere bu mesajı veriyor. Ailesine destek olmanın ne kadar önemli olduğunu, aile sevgisi nedir bunu öğretiyor. Aynı zamanda eğitimini de ihmal etmiyor. Bu çok önemli bir nokta; biz de kitap okuma konusunda kendisine destek olacağız. İleri düzeyde eğitim alıp, veteriner olma hayalini de gerçekleştirmesinde destek olacağız. Bizler Şevki’yi çok seviyoruz. Çok faydalı işler yapıyor. Akıcı konuşmasıyla, hayvancılık konusundaki günlük hayatından paylaşımlarını zevki bir şekilde bize aktarıyor. Mesajlarını topluma aktardığı için ona teşekkür ediyorum. Hayatında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Kendisini Havran’da da ziyaret edeceğini belirten Vali Şıldak, Şevki ve ailesi ile sohbet ederek kendisine hediyeler verdi. Şevki gördüğü yakın ilgi ve davet dolayısıyla Vali Şıldak’a teşekkür etti.

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