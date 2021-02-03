Aynı mesleği seçtiler birlikte kurs veriyorlar

Burhaniye ilçesinde, Emre Çelebi (26) ile kardeşi Eren Çelebi (23) Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Gastrornomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olurken, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde aşçı yardımcılığı kursu veriyorlar. Yüksek Lisans Eğitimine devam eden Çelebi kardeşler, işlerini severek yaptıklarını söyledi.

Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde, aşçı yardımcılığı kursunu EmreEren Çelebi kardeşler veriyor. Gastoromi ve Mutfak Sanatları eğitimi alan Emre Çelebi ve Eren Çelebi, başarılı kurs öğretmeni oldu. Osmanlı Türk mutfağı ve yöresel yemekler yaptıklarını anlatan Emre Çelebi, “Ben ve kardeşim Gastronomi ve Mutfak Sanatları eğitimi aldık. Şu anda da yüksek lisans yapıyoruz. Ailece mutfağa meraklıyız. Kardeşim de beni takip ediyor. Bura da kursiyerlere faydalı olmaya çalışıyoruz” dedi. Ağabeyinden etkilendiğini anlatan Eren Çelebi de, ”Ağabeyimle aynı mesleği seçtik. Çocukluğumda da mutfağı seviyordum. Bura da ağabeyimle birlikte ders veriyoruz” dedi.

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