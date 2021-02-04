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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ölü bulunan İranlı kadının kocası tutuklandı

İHA

Ölü bulunan İranlı kadının kocası tutuklandı

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde evde kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulunan İran uyruklu bir kadının kocası tutuklandı.
Altıeylül ilçesinin Bahçelievler mahallesinde 2 gün önce, evinde kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulunan Samiha Rashıdian'ın kocası R.B gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından ardından adliyeye sevk edilen R.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay; Bahçelievler Mahallesi İşletmeciler Caddesi'ndeki evine gelen R.B, kapıyı açan olmayınca ve evden doğalgaz kokusu gelmesi üzerine kapıyı kırarak içeri girdi. R.B, eşi Samira Rashıdian'ı (31) kafasına poşet geçirilmiş halde hareketsiz bulmuş, adrese gelen sağlık ve polis ekipleri, Rashıdian'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Rashıdian'ın cesedi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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