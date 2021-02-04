Gönen'de trafik kazası; 1 yaralı Kazada AK Parti Gönen İlçe Gençlik Kolları Başkanı yaralandı

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen kazada AK Parti Gönen İlçe Gençlik Kolları Başkanı Raşit Özden yaralandı.

Gönen Tütüncü yolunda meydana gelen kazada, 10 T 6523 plakalı ticarî araç takla attı. Araçta sıkışan AK Parti Gönen İlçe Gençlik Kolları Başkanı Raşit Özden (26), olay yerine intikal eden itfaiye tarafından çıkarıldı. Şuuru açık olarak Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının tetkiklerinin devam ettiği, durumunun iyi göründüğü öğrenildi. Araç çekici marifetiyle kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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