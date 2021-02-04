Balıkesir Büyükşehir'in rakibi Anadolu Basket

Balıkesir Büyükşehir Belediye 2 hafta üst üste kendi evinde oynayacak ve bu hafta sonu Anadolu Basket takımı ile karşılaşacak.

Türkiye Basketbol Liginde liderlik çekişmesi hız kesmeden devam ediyor. Lider takım ile 12. takım arasında sadece 3 galibiyet fark var. Balıkesir Büyükşehir Belediye oynadığı 16 maçın 9'unu kazanıp 6’sını kaybederek ligde 5. sırada yer alıyor. Anadolu Basket ise oynadığı 16 maçtan 6 galibiyet ve 10 mağlubiyet çıkarabilmiş durumda ve ligde 13.sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta transfer döneminin son hamlesi olarak Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’dan Polat Kaya ile anlaşan Büyükşehir Belediye, Batuhan Dikmen ile de yollarını ayırdı.

Büyükşehir Belediye'ye yeni katılan Polat Kaya Anadolu Basket maçı hakkında, “Öncelikle böyle bir camianın içinde olmaktan son derece mutluyum. Daha önce oynadığım son derece yetenekli oyuncularla ve Arda hocam ile çalışacağım için de aynı heyecanı duyuyorum. Önümüzde iki adet ev maçı var. Bu maçları toparlanma sürecinin başlangıç maçları olarak değerlendiriyorum. Umarım grafiğimizin yükselişi bu ev maçlarımız ile başlar” şeklinde yorumda bulundu.

Pazar günü saat 15:45’te Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TBF Tv’nin Youtube hesabından canlı olarak izlenecek.

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