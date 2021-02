Down sendromlu 'Ayşe Melek'i kitap oldu

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´in Burhaniye ilçesinde yaşayan beden eğitimi öğretmeni Ayşe Ertan, down sendromuyla dünyaya gelen 4 yaşındaki kızı Ayşe Melek ile yaşadığı deneyimlerini 'Ayşe´nin Meleği´ isimli kitabında anlattı.

Burhaniye ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olan Ayşe-Soner Ertan çiftinin kızları Ayşe Melek 2017 yılında down sendromuyla dünyaya geld. Anne Ertan, kızı ile ilgilebilmek için doktora eğitimini yarıda bıraktı. Ardından da verdiği eğitimler ile Ayşe Melek'in konuşmasını sağladı. Şimdi 4 yaşında olan kızı ile yaşadığı deneyimlerini 'Ayşe Melek' adını verdiği kitabında anlatan Ayşe Ertan, "Doğum sonrasu çok üzülmüş ve ağlamıştım. Bir süre depresyona girmiştim. En büyük pişmanlığım da budur. İnsanlar bilmedikleri konularda korkuya kapılıyor. Araştırmaya başladıktan sonra ve neler yapacağımı öğrenince Ayşe Melek´in, rabbimin bize gönderdiği bir hediye olduğunu düşündüm" dedi.

'EN BÜYÜK SORUN; İLETİŞİMSİZLİK OLDU'

Hayatın süprizlerle dolu olduğunu kaydeden Ertan, şöyle konuştu:

"Ayşe Melek bizim hayatımıza renk kattı. Şu an pek çok sorunu aştığımız için mutluyuz. Down sendromlu bireylerin en büyük sorunu rahat konuşamadıkları için iletişimde sorun yaşanmasıdır.

Ayşe Melek 2 buçuk yaşındayken 50 kelimesi vardı. Özel eğitimin yanında konuşma terapistinden de uzun süre ders aldık. Terapistimiz bize özel bireye sahip herkeste olması gereken 'aile bilinçlenmesi'ni öğretti. Örneğin kaşıyla, gözüyle bizi yönlendirmesine izin verirken, aslında hata yaptığımızı anladık. Konuşma terapistiyle yaptığımız çalışmaların sonunda kızımın 100 kelimesi oldu. Konuşmaya ve cümle kurmaya başladı. Bu çocukların, bir diğer en önemli sorunları ise kas ve iskelet sistemlerindeki sağlık problemleridir. Doğduğu ilk yıldan itibaren fizik tedavi ile egzersizlerini yaptırdım. Çok şükür en önemli ikinci sorunumuzu da böylelikle aştık. Özel eğitim ile de akranları ile arasındaki algılama, okuma,yazma, sosyalleşme ve davranış düzeltme sorunlarını aşıyoruz."

'BU ÇOCUKLARIN İLK İLACI SEVGİ'

Sevgi ve bilinçli eğitimle pek çok sorunu aştıklarını ifade eden Ertan, 'Diğer çocuklara ve ailelere nasıl katkıda bulunurum?' sorusu üzerine kitabını yazmaya karar verdiğini belirtti. Ertan, "Dedim ki, 'Ayşe Melek konuşabiliyorsa ve down sendromlu çocukların önündeki en büyük engel konuşamamaksa, o halde bütün çocuklar konuşsun' istedim. Yaptığımız, yaşadığımız her şeyi, tüm deneyimlerimizi bir kitaba dönüştürdüm. Kitabımızın bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu düşünüyorum. Özellikle de down sendromlu çocukları olan ailelere, deneyimlerimi anlattım. Kitabımı 2 bölüme ayırdım. İlk bölümü down sendromunun farkındalığına varmak adına, hikaye tadından Ayşe Melek´in dünyaya gelişini anlattım. İkinci bölümde ise tavsiyelerle, down sendromlu çocuklarımızın beslenmesi, sağlık süreçleri, eğitimleri ile davranış bozukluklarını giderecek formülleri anlattım. Bizim çocuklarımızın diğer çocuklarda olmayan pek çok ortak özellikleri vardır. En belirgin özelilkleri inatçılıktır. Aynı zamanda da çok sosyaldirler. Hepsinin tek ilacı sevgidir. Kendileri de herkesi ve her şeyi sevmeye hazırdır. Bu nedenle çocuklarınızı sevin, ilgilenin" dedi.

'AYŞE MELEK'LE YAŞAMAYI ÖĞRENDİK'

Eşi Soner Ertan'la aynı okulda görev yaptıklarını, oğulları Atakan Erbey ile birlikte özel bireyle yaşamayı öğrendiklerini anlatan Ertan, "Özellikle Ayşe Melek´in konuşması, algılaması ve anlatabilmesi sorunluydu. Biz aştıysak her aile aşabilir. Kitapta bunları ikinci bölümde anlattım. Eşim, ben ve oğlum Ayşe Melek´in konuşabilmesi için özveri gösterdik. Özellikle ben, çok hızlı konuşuyordum. Sonrasında yavaş yavaş ve ağzımın şekillerini de kavrayabileceği şekilde konuşmaya başladım. Down sendromu çeşitleri var. Ayşe Melek´in ki en ağır olanı, fakat Ayşe Melek bugün çok iyi durumda, çok rahat konuşuyor, çok rahat algılıyor, bize cevap veriyor. Çok zeki bir çocuk. Bu seviyeye eğitimle ve bakımla geldi. Çocuğumuzun ilerlemesinde yaptığımız en önemli şeylerin başında kuşkusuz ilgi, sevgi, sabır geldi. Down sendromlu bireye sahip aileler ilk defa bu çocuklarla karşılaştıklarında sudan çıkmış balığa dönüyorlar. Amacım bu kitap sayesinde, ailelere rehber olabilmek ve deneyimlerimi paylaşabilmek" şeklinde konuştu.

'KARDEŞİMİ ÇOK SEVİYORUM'

Aye Melek'i çok sevdiğini söyleyen ağabey Atakan Erbey Ertan da "Kardeşim dünyaya geldiğinde annemle babam stres olmuştu. Onların arkasında hep durdum ve kardeşimi çok sevdim, saydım. Benim için kardeşim normal ve onu hayatı boyunca her şeyden koruyacağım" dedi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Fatih Emrah ERDOĞAN

