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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altıeylül’den hayvan sağlığına büyük destek

İHA

Altıeylül’den hayvan sağlığına büyük destek

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, tadilatı tamamlanarak hizmete sunulan Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
ASokak hayvanları için yapılan çalışmalardan, vahşi yaşama olan desteklerine kadar Altıeylül Belediyesi hayvanları birer emanet olarak görüyor ve hepsine sahip çıkıyor. Son olarak Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü ve Altıeylül Belediyesi işbirliği ile yapılan hayvan hastanesi ek binası hizmete girdi. Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü aracılığıyla fakültenin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hizmete açılan ek binanın işçiliği ve kullanılan malzemeler Altıeylül Belediye’sinin öz kaynaklarından yararlanılarak hayata geçirildi.
Normal hastaneden farkı yok
Hayvan hastanesinin bölgemizde bir ihtiyaç olduğunun bilincinde olan Altıeylül Belediyesi bu girişimiyle takdir topladı. Her fırsatta “Türkiye’yi doyuran İl Balıkesir; Balıkesir’i Doyuran İlçe de Altıeylül’dür” diyen Başkan Avcı, ilçede gerçekleştirilen hayvancılık faaliyetlerine dikkat çekerek Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri projenin Altıeylül İlçesi için ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Veterinerlik iç hastalıkları ana bilim dalından Prof. Dr. Erdoğan Uzlu Başkan Avcı’ya yapılan ek binayı gezdirerek fakültede gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Doğum ve jinekoloji, yoğun bakım ünitesi, radyoloji, teşhis ve analiz laboratuarı, iç hastalıkları ve sterilizasyon gibi bir hastanede olması gerek tüm bölüm ve ekipmanlar bu hayvan hastanesinde bulunuyor. Bölge için ihtiyaç ve önem arz eden bu çalışmanın Altıeylül İlçesi başta olmak üzere tüm Balıkesir’e değer katması bekleniyor.
Başkan Avcı hayvan hastanesine hayran kaldı
Yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi alan Başkan Avcı “Balıkesir Üniversitesi Camiasını ve Veterinerlik Fakültesi olarak sizleri tebrik ediyorum. Başta Rektör hocamız olmak üzere Dekan hocamızı ve diğer bölüm hocalarımızın her birinin burada ciddi bir emeği var. Ciddi bir emekle, güzel bir hizmet ortaya çıkmış. Burada biz de arkadaşlarımızla bir nebze olsun sizin yanınızda yer alabildiğimiz için çok mutlu olduk. Ben buraya gelirken bu kadar teferruatlı bir çalışma ile karşılaşacağımızı beklemiyordum. Gerçekten çok güzel bir çalışma yapmışsınız. Bir taraftan küçücük hayvanlara zulmedilirken, bir taraftan da hayvanları yaşatmak için yapılan mücadele bizleri mutlu ediyor. Bir kişinin kalbinde hayvan sevgisi yoksa onda merhamet yoktur. Onun için bizim özellikle çocuklarımıza hayvanların doğru yetiştirildiğinde insanlara kesinlikle zararının olmadığını göstermemiz lazım. Ben Altıeylül Belediyesi olarak sizlerle arkadaşlarımızın bu güzel çalışmada yer almasından çok büyük mutluluk duydum. Balıkesir'e Türkiye'yi Doyuran il diyoruz. Altıeylül olarak da Balıkesir’i doyuran ilçe sloganımızı söylemeye devam ediyoruz. Çünkü Balıkesir'de mandacılık var. Bu mandacılığın yüzde sekseni de Altıeylül sınırları içerisinde yapılıyor. Altıeylül olarak tarım ve hayvancılık açısından çok ilerideyiz. Onun için fakültemizle beraber bu konuda ortak çalışmalarda bulunmak isteriz. Bu konuda da bizlere bir sorumluluk düşüyorsa onu da elimizden geldiği kadar üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Bu tarz güzel çalışmalarda tekrar buluşmak dileğiyle sizi ve bütün mesai arkadaşlarınızı tebrik ediyor, hayvan hastanemizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Üniversiteden Altıeylül’e teşekkür
Altıeylül Belediyesi’nin katı sağladığı bu çalışma ile ilgili memnuniyetlerini dile getiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen “Veteriner Fakültemiz en genç fakültelerimizden birisi; genç bir fakültemiz ama kendini çok kısa süre içerisinde toparladı ve iyi bir noktaya geldi. Üniversitelerimizin bazı görevleri vardır. Bunlar eğitimöğretim, araştırma ve bir de toplumsal katkı. Bizim özellikle iki fakültemiz Tıp fakültemiz olsun veteriner fakültemiz olsun topluma doğrudan hizmet veren, topluma doğrudan katkı sağlayan fakültelerimizdir. Ben de bugün Başkanımla beraber incelemeler yaparken hastanemizin çok iyi bir noktaya geldiğini gördüm. Tabii iyinin tabanı var ama üst sınırı yok. Fakültemizde öğretim üyelerimizin bu heyecanı gördükten sonra yakın bir süreçte çok iyi bir noktaya geleceğinden eminim. Özellikle belediyelerimizden bu süreçte çok iyi destekler alıyoruz. Veteriner fakültemize Altıeylül Belediyesi’nin, Sayın Başkanımızın ve ekibinin verdiği destekten dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum; çok sağ olun” şeklinde konuşurken Fakülte Dekanı Dekan Prof. Dr. İzzet Karahan da “Rektörlüğümüze, belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Maddi ve tadilat anlamında Rektörlüğümüz ile sizlerden faydalandık. Buradaki hizmetin en iyi şekilde olması bizim açımızdan onur verici. Balıkesir açısından da önemli olacağı kanaatindeyim. Altıeylül Belediyemizi ve sizleri tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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