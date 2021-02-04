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Fenomen Çoban Şevki'nin 1 yıllık eğitim masrafını TÜDKİYEB karşılayacak

DHA

Fenomen Çoban Şevki'nin 1 yıllık eğitim masrafını TÜDKİYEB karşılayacak


Fatih Emrah ERDOĞAN/ HAVRAN (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Havran ilçesinde, okul dışında kalan zamanlarını ailesine destek olmak amacıyla çobanlık yaparak geçiren Şevki Savran'a (12), Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) tarafından 5 anaç koyun hediye edildi. TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Savran´ın 1 yıllık eğitim masraflarını karşılayacaklarını belirterek, "Şevki evladımız rahatlıkla hayvancılık alanında üniversite tahsili yapar, ülkesine hizmet etmeye devam eder. O'nu üniversiteli olarak da görmek istiyoruz" dedi.
Havran ilçesine bağlı kırsal Büyükdere Mahallesi´nde yaşayan Şevki Savran, yöre ağzıyla mesleğini anlattığı konuşmalarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından, kısa sürede çok sayıda beğeni topladı. Sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Savran´ı, TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ile Marmara ve Ege il birlik başkanları yaşadığı Büyükdere Mahallesi´nde ziyaret etti. Savran´ın küçükbaş hayvancılığı konusunda önemli bir tanıtım hizmeti yaptığını kaydeden Çelik, çoban Şevki´yi ödüllendirdi. Şevki Savran´a, 5 anaç sakız koyunu ile tablet hediye eden TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Şevki´nin bir yıllık okul masraflarının da karşılanacağını açıkladı.
12 yaşında olmasına rağmen tüm ülkeye örnek olan Şevki Savran´ı takdir ettiklerini belirten Çelik, gurur duydukları çoban Şevki´yle tanışmak, yaptıklarını yerinde görmek için Ankara´dan geldiklerini söyledi. Çelik, "Keşke, bütün insanlarımız mesleğini bu şekilde mükemmel olarak yapabilse. Şevki evladımız sektörümüz açısından bir simgedir. Genel Başkan olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli´nin destekleriyle sektörümüzü getirdiğimiz noktadan gurur duyuyorum. Edirne´den Kars´a kadar boydan boya bu ülkenin her noktasında yetiştiricilerimiz gece gündüz, yağmur çamur, kar kış, sıcak soğuk demeden büyük bir özveriyle çalışmakta, hayvan sayısını, et ve süt verimini artırmaya gayret etmektedir. Bunlardan biri de Balıkesir´in Havran ilçesi Büyükdere Mahallesi´nde yaşayan Şevki Savran evladımızdır. Bu gayrete bir nebze de olsun destek vermek, sorunların çözülmesini sağlamak, yetiştiricimizin işini kolaylaştırmak, bizim için bir mutluluk kaynağıdır" dedi.
ŞEVKİ, SEKTÖRÜMÜZE ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLADI
Sektör açısından bir simge dediği Şevki´yle gurur duyduklarını belirten Çelik, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Keşke, bütün insanlarımız mesleğini bu şekilde mükemmel olarak yapabilse. Şevki evladımız, işine olan sevdasını, bilgisini sosyal medyaya yansıtarak örnek bir iş yapmış ve sektörümüze çok önemli bir katkı sağlamıştır. Bu aşamadan sonra Şevki evladımız sektörümüz açısından bir simgedir. Şunu unutmalıyım; çalışmak ibadettir. Şevki evladımızın okuluna devam etmesi, derslerinden arta kalan zamanda da ailesine yardımcı olabilmek için ağabeyiyle birlikte koyunların bakım ve otlatılması işini yapması takdire şayan bir iştir. Herkese de örnek olacak bir davranıştır. Kendisine 270 bin yetiştiricimiz adına teşekkür ediyoruz. Yaptıklarından gurur duyuyoruz. Bu bilgiyle Şevki evladımız rahatlıkla hayvancılık alanında üniversite tahsili yapar, ülkesine hizmet etmeye devam eder. Şevki´nin okul hayatında yardımcı olacağına inandığımız ve merada koyun otlatırken bile kullanabileceği, internete girip derslerini takip edebileceği tablet, 5 adet anaç Sakız koyunu hediye ettik. Şevki evladımızın bir yıllık okul masraflarını da karşılayacağımızı buradan ilan ediyorum. Burada şunu da ifade etmek istiyorum; Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli´nin sektörümüze verdiği en önemli desteklerden biri de sürü büyütme ve yenileme desteğidir. Anaç Sakız koyunların Şevki evladımızın sürüsünü büyütmesine, yenilemesine bereket katmasını diliyorum" dedi.
Şevki Savran, ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sayın başkanım buraya, ayağımıza kadar gelmiş. Çok teşekkürler. Her zaman önceliğim okul. Okuldan arta kalan zamanlarda bu işe devam edeceğim. Yaşıtlarıma tavsiyem, hayvancılıkla uğraşmaları" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Havran Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-02-04 14:51:34

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